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Берлін пропонував США мільярдну угоду за відмову від санкцій проти "Північного потоку-2" - ЗМІ

Середа, 16 вересня 2020, 13:38

За даними ЗМІ, німецький уряд на початку серпня пропонував США угоду на мільярд євро в обмін на зміну Вашингтоном своєї позиції щодо "Північного потоку – 2".

Про це повідомила німецька газета Zeit з посиланням на письмову пропозицію міністра фінансів Німеччини Олафа Шольца його американському колезі Стівену Мнучіну, передає "Європейська правда".

Пропозиція надійшла до Вашингтона 7 серпня, тобто до інциденту з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального і появи закликів зупинити будівництво газопроводу.

Пропозиція передбачала фінансування Німеччиною двох спеціальних терміналів для імпорту американського скрапленого газу. Як зазначається, американські компанії хочуть експортувати газ до Німеччини через термінали в портах Брунсбюттель і Вільгельмсгафен.

У письмовій пропозиції федеральний уряд пообіцяв "значно збільшити державну підтримку будівництва" терміналів, виділивши до 1 мільярда євро.

Однак в обмін на це уряд вимагав від США далекосяжних поступок. "Натомість США дозволять безперешкодно завершити будівництво та експлуатацію "Північного потоку-2", - йдеться в письмовій пропозиції Берліна.

У липні уряд США пригрозив покарати компанії, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Під загрозою американських санкцій опинилися порт Зассніц на Рюгені і його мер.

Очікується, що 24 і 25 вересня глави держав ЄС обговорять майбутнє трубопроводу на своїй зустрічі на саміті в Брюсселі. Проєкт оборонного бюджету США передбачає посилення санкцій проти "Північного потоку-2". Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки "Північного потоку-2".

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Читайте також Санкції вищого рівня: чи зупинить новий блок США добудову Nord Stream-2.

Теми: Німеччинагаз


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