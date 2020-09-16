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Берлин предлагал США миллиардную сделку за отказ от санкций против "Северного потока-2" - СМИ

Среда, 16 сентября 2020, 13:38

По данным СМИ, немецкое правительство в начале августа предлагало США сделку на миллиард евро в обмен на изменение Вашингтоном своей позиции по "Северному потоку – 2".

Об этом сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на письменное предложение министра финансов Германии Олафа Шольца его американскому коллеге Стивену Мнучину, передает "Европейская правда".

Предложение поступило в Вашингтон 7 августа, то есть до инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и появления призывов остановить строительство газопровода.

Предложение предусматривало финансирование Германией двух специальных терминалов для импорта американского сжиженного газа. Как отмечается, американские компании хотят экспортировать газ в Германию через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильгельмсгафен.

В письменном предложении федеральное правительство пообещало "значительно увеличить государственную поддержку строительства" терминалов, выделив до 1 миллиарда евро.

Однако в обмен на это правительство требовало от США далеко идущих уступок. "Взамен США позволят беспрепятственно завершить строительство и эксплуатацию "Северного потока-2", - говорится в письменном предложении Берлина.

В июле правительство США пригрозило наказать компании, участвующие в строительстве "Северного потока-2". Под угрозой американских санкций оказались порт зассниц на Рюгене и его мэр.

Ожидается, что 24 и 25 сентября главы государств ЕС обсудят будущее трубопровода на своей встрече на саммите в Брюсселе. Проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против"Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Темы: Германиягаз
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