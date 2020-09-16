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Литва з наступного тижня спрощує процедуру видачі віз білорусам

Середа, 16 вересня 2020, 14:03

З 21 вересня громадяни Білорусі зможуть отримати національну литовську візу за спрощеною процедурою.

Про це заявили у МЗС Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Білоруси зможуть отримати національну візу Литви на півроку, подавши мінімальний пакет документів та підтвердження фінансового забезпечення - кошти на три місяці або зобов’язання юридичної особи надати такі кошти.

Таким чином, для білорусів застосовуватимуться ті самі умови видачі національних віз, що і для громадян Австралії, Японії, Великої Британії, США, Канади, Нової Зеландії та Південної Кореї.

Передбачається, що спрощений візовий режим буде діяти до 21 березня 2021 року.

Додамо, що білоруські компанії почали активно шукати можливості переведення діяльності за кордон після президентських виборів 9 серпня.

Уряд Литви затвердив план допомоги жителям Білорусі, в якому  також розглядається можливість дозволити засновнику компанії відкривати рахунки не тільки в банках, але і в установах електронних платіжних систем.

Раніше повідомлялося, що Литва дозволила в’їзд з гуманітарних міркувань вже понад 200 білорусам.

Теми: ЛитваБілорусьвізи
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