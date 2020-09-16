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Литва со следующей недели упрощает процедуру выдачи виз белорусам

Среда, 16 сентября 2020, 14:03

С 21 сентября граждане Беларуси смогут получить национальную литовскую визу по упрощенной процедуре.

Об этом заявили в МИД Литвы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Белорусы смогут получить национальную визу Литвы на полгода, подав минимальный пакет документов и подтверждение финансового обеспечения - средства на три месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства.

Таким образом, для белорусов буду применяться те же условия выдачи национальных виз, и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Предполагается, что упрощенный визовый режим будет действовать до 21 марта 2021 года.

Добавим, что белорусские компании начали активно искать возможности перевода деятельности за границу после президентских выборов 9 августа.

Правительство Литвы утвердило план помощи жителям Беларуси, в котором также рассматривается возможность разрешить основателю компании открывать счета не только в банках, но и в учреждениях электронных платежных систем.

Ранее сообщалось, что Литва разрешила въезд по гуманитарным соображениям для более чем 200 белорусов.

Темы: ЛитваБеларусьвизы
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