Литва со следующей недели упрощает процедуру выдачи виз белорусам
С 21 сентября граждане Беларуси смогут получить национальную литовскую визу по упрощенной процедуре.
Об этом заявили в МИД Литвы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Белорусы смогут получить национальную визу Литвы на полгода, подав минимальный пакет документов и подтверждение финансового обеспечения - средства на три месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства.
Предполагается, что упрощенный визовый режим будет действовать до 21 марта 2021 года.
Добавим, что белорусские компании начали активно искать возможности перевода деятельности за границу после президентских выборов 9 августа.
Правительство Литвы утвердило план помощи жителям Беларуси, в котором также рассматривается возможность разрешить основателю компании открывать счета не только в банках, но и в учреждениях электронных платежных систем.
Ранее сообщалось, что Литва разрешила въезд по гуманитарным соображениям для более чем 200 белорусов.