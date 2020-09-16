Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чернівці просять Кабмін відшкодувати збитки через коронавірус

Середа, 16 вересня 2020, 14:15

Чернівецька міська рада просить уряд компенсувати місту збитки, пов'язані з COVID-19.

Джерело: офіційний сайт міськради

Дослівно: "Відповідний проєкт рішення підготував на засідання сесії секретар Чернівецької міської ради Василь Продан. Звернення з проханням відшкодувати місту збитки пов’язані з обмеженнями від введення карантинних заходів підтримали 25 депутатів міської ради"

Деталі: За даними міськвлади, станом на 16 вересня збитки становлять близько 140 мільйонів гривень, до кінця року прогнозують, що ця сума буде на рівні 200 млн. грн.

Нагадаємо: 14 вересня Чернівецька міська рада направила позовну заяву проти уряду через карантинні заборони. Розглядатиме її Окружний адміністративний суд міста Києва.

Українська правда
Теми: ЧернівцікоронавірусКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМарина Порошенко очолила список "Євросолідарності" на виборах Київради

інфографікаРейтинг кандидатів у президенти: відрив Зеленського зменшується

МЗС вимагає від Росії роз’яснень через заяву про нормандський саміт

Нефьодов іде в Київраду від "Голосу"

COVID в Україні: за добу – рекордні кількості і смертей, і одужань

оновлено"Слуги народу" висунули Степанова першим у списку в Одеську облраду

Усі новини...
Чернівці
Міськрада Чернівців готова судитися з Кабміном через "червону" зону
Поліція відкрила справу проти депутатів Чернівців за послаблення карантину
У Чернівцях припинили курсувати тролейбуси: місто у "червоній" зоні
Останні новини
14:53
НБУ вперше з липня продав валюту для згладжування коливань курсу – ICU
14:50
Уряд погодив звільнення голови Чернігівської ОДА
14:38
Електронні ІПН і довідки переселенців будуть у "Дії" – Федоров
14:38
фото, відеоДБР опублікувало власну версію "втрати" Криму
14:35
Кабмін змінив критерії до введення "червоних" зон
14:29
Рада провалила законопроєкт, який міг узаконити навчання російською для іноземних студентів
14:26
Шмигаль про проєкт держбюджету-2021: Є реалістичним до виконання
14:18
У Кремлі назвали Лукашенка "легітимним"
14:15
Чернівці просять Кабмін відшкодувати збитки через коронавірус
14:03
Литва з наступного тижня спрощує процедуру видачі віз білорусам
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!