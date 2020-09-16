Чернівці просять Кабмін відшкодувати збитки через коронавірус

Чернівецька міська рада просить уряд компенсувати місту збитки, пов'язані з COVID-19.

Джерело: офіційний сайт міськради

Дослівно: "Відповідний проєкт рішення підготував на засідання сесії секретар Чернівецької міської ради Василь Продан. Звернення з проханням відшкодувати місту збитки пов’язані з обмеженнями від введення карантинних заходів підтримали 25 депутатів міської ради"

Деталі: За даними міськвлади, станом на 16 вересня збитки становлять близько 140 мільйонів гривень, до кінця року прогнозують, що ця сума буде на рівні 200 млн. грн.

Нагадаємо: 14 вересня Чернівецька міська рада направила позовну заяву проти уряду через карантинні заборони. Розглядатиме її Окружний адміністративний суд міста Києва.