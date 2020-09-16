Черновцы просят Кабмин возместить убытки из-за коронавируса

Черновицкий городской совет просит правительство компенсировать городу убытки, связанные с COVID-19.

Источник: официальный сайт горсовета

Дословно: "Соответствующий проект решения подготовил на заседание сессии секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан. Обращение с просьбой возместить городу убытки связанные с ограничениями от введения карантинных мероприятий поддержали 25 депутатов городского совета".

Детали: По данным горвласти, по состоянию на 16 сентября ущерб составил около 140 миллионов гривен, до конца года прогнозируют, что эта сумма будет на уровне 200 млн. грн.

Напомним: 14 сентября Черновицкий городской совет направил исковое заявление против правительства из-за карантинных запретов. Рассматривать его будет Окружной административный суд города Киева.