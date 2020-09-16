У Кремлі назвали Лукашенка "легітимним"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Олександр Лукашенко є "легітимним президентом Білорусії" і не потребує гарантій безпеки.

Джерело: "Интерфакс"

Пряма мова: "Лукашенко є легітимним президентом Білорусії. Не думаю, що він потребує якихось гарантій безпеки у себе в країні. А в іншому це все внутрішня справа Білорусії".

Деталі: Так він прокоментував заяву лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської про те, що опозиція готова дати Лукашенку гарантії безпеки, у разі якщо він мирно відійде від влади.

Нагадаємо: У Білорусі більше місяця тривають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків виборів президента на користь Лукашенка. Згідно з даними опозиційних екзит-полів, Лукашенко програв вибори Світлані Тихановській.