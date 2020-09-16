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В Кремле назвали Лукашенко "легитимным"

Среда, 16 сентября 2020, 14:18
В Кремле назвали Лукашенко легитимным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Александр Лукашенко является "легитимным президентом Белоруссии" и не нуждается в гарантиях безопасности.

Источник: "Интерфакс"

Прямая речь: "Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутренне дело Белоруссии".

Детали: Так он прокомментировал заявление лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской о том, что оппозиция готова дать Лукашенко гарантии безопасности, в случае если он мирно отойдет от власти.

Напомним: В Беларуси больше месяца продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов президента в пользу Лукашенко. Согласно данным оппозиционных экзит-полов, Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской.

Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьпрезидент
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