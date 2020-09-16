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ДБР опублікувало власну версію "втрати" Криму

Середа, 16 вересня 2020, 14:38

Державне бюро розслідувань повідомило, що встановило "справжні причини" та умови, що сприяли розвалу ЗСУ та анексії Кримського півострову.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "За результатами досудового розслідування ДБР встановило справжні причини та умови, що сприяли розвалу ЗСУ та анексії Кримського півострову. Зокрема, злочинні дії із підриву боєздатності української армії розпочалися у 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим у лютому 2014 року.

 

У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду – президент-утікач Віктор Янукович, міністри оборони Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана".  

Деталі: Слідчі ДБР виділили основні 5 епізодів скоєння злочину, що призвели до окупації Кримського півострову:

1. скорочення ЗСУ (впродовж 2012-2013 рр. гранична чисельність ЗСУ була скорочена з 240 000 до 162 000 військовослужбовців).

 

2. підрив стану мобілізаційної готовності (у 2013 році скоротили половину від штатної чисельності військкоматів. Як результат, військові частини були укомплектовані лише на 25-55%. Був знищений облік військової техніки).

 

3. знищення систем протиповітряної оборони Криму (управління системою ППО Криму було передане до командування ВМС України на півострові, яке в подальшому перейшло на бік ворога).

 

4. незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів (проведені у 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ суперечили законодавству та не були внесені до стратегічних оборонних документів країни. Це завадило ЗСУ сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність України).

 

5. невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози (незважаючи на численні повідомлення розвідки, що чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013 – початку 2014 рр., не було вжито заходів із приведення ЗСУ до вищих ступенів боєготовності, організації територіальної оборони та проведення масштабних військових навчань на території Криму).

Відзначається, що вказані дії пов’язані і призвели до вторгнення РФ на територію Криму, подальшої окупації, порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

У ДБР додали , що розслідування триває.

Українська правда
Теми: окупаціяКримДБРРосія


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