ГБР опубликовало свою версию "потери" Крыма

Государственное бюро расследований сообщило, что установило "истинные причины" и условия, способствовавшие развалу ВСУ и аннексии Крымского полуострова.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу ВСУ и аннексии Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года.

В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Владимир Замана".

Детали: Следователи ГБР выделили основные 5 эпизодов совершения преступления, которые стали причиной оккупации Крымского полуострова:

1) сокращение ВСУ (в течение 2012-2013 гг. предельная численность ВСУ была сокращена с 240 000 до 162 000 военнослужащих).

2) подрыв состояния мобилизационной готовности (в 2013 году сократили половину от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. Был уничтожен учет военной техники).

3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма (управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага).

4) незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов (проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны. Это помешало ВСУ сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины).

5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы (несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 гг. не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведение масштабных военных учений на территории Крыма).

Отмечается, что указанные действия связаны и привели к вторжению РФ на территорию Крыма, дальнейшей оккупации, нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ГБР добавили, что расследование продолжается.