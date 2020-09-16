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Киян просять більше не купатись: рятувальники вже не працюють

Середа, 16 вересня 2020, 16:00
Киян просять більше не купатись: рятувальники вже не працюють
Фото КМДА

Із 15 вересня у Києві закінчився купальний сезон, і завершили свою роботу рятувальники, тому наразі столичним жителям рекомендують відвідувати офіційні пляжі без купання.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно: "За літній сезон лайфгарди КП "Плесо" на водних об’єктах Києва врятували 84 людини".

Деталі: Відзначається, що найчастіше надзвичайні ситуації виникали на тлі вживання алкогольних напоїв та купання у не призначених для цього місцях. А середній вік врятованих – 27 років.

Загалом за купальний сезон 2020 року рятувальники Kyiv Lifeguard Service врятували 84 плавці, не пустили у воду 1720 людей у стані алкогольного сп’яніння, не допустили 16 913 випадків вживання алкогольних напоїв на пляжах, зупинили 3014 плавзасобів у зоні купання, 196 разів надали медичну допомогу, знайшли 38 людей за зверненням відпочиваючих та 28 разів викликали швидку на пляжі.     

Загалом у Kyiv lifeguard Service КП "Плесо" працює 100 рятувальників, із яких щодня під час купального сезону 50 лайфгардів виходять на 24 рятувальні пости.   

Українська правда

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Теми: Київпляжі
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