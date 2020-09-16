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Киевлян просят больше не купаться: спасатели уже не работают

Среда, 16 сентября 2020, 16:00
Киевлян просят больше не купаться: спасатели уже не работают
Фото КГГА

С 15 сентября в Киеве закончился купальный сезон, и завершили свою работу спасатели, поэтому сейчас столичным жителям рекомендуют посещать официальные пляжи без купания.

Источник: сайт КГГА

Дословно: "За летний сезон лайфгарды КП "Плесо" на водных объектах Киева спасли 84 человека".

Детали: Отмечается, что чаще всего чрезвычайные ситуации возникали на фоне употребления алкогольных напитков и купания в не предназначенных для этого местах. А средний возраст спасенных – 27 лет.

Всего за купальный сезон 2020 года спасатели Kyiv Lifeguard Service спасли 84 пловца, не пустили в воду 1720 человек в состоянии алкогольного опьянения, не допустили 16913 случаев употребления алкогольных напитков на пляжах, остановили 3014 плавсредств в зоне купания, 196 раз оказали медицинскую помощь, нашли 38 человек по обращению отдыхающих и 28 раз вызывали скорую на пляжи.

Всего в Kyiv lifeguard Service КП "Плесо" работает 100 спасателей, из которых 50 лайфгардов ежедневно во время купального сезона выходят на 24 спасательных поста.

Украинская правда

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Темы: Киевпляжи
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