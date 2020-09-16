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Лукашенко назвав Україну форпостом політичних провокацій

Середа, 16 вересня 2020, 16:18
Лукашенко назвав Україну форпостом політичних провокацій

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав Україну форпостом політичних провокацій, які націлені проти Білорусі.

Джерело: державне видання Білорусі "БЕЛТА"

Пряма мова: "Щоб відразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережа фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна.

Кожна з цих країн відпрацьовувала свою роль. Чехія - з давніх часів як ресурсний хаб, Польща - спочатку як інкубатор медіаканалів ("Белсат", "Нехта" та інші), а потім - як майданчик для альтернативних органів у вигнанні.

Литва, уражена темою БелАЕС, - як таран білорусько-європейських відносин.

Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності, та й по іншим), всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій".

Деталі: За його словами, протягом останніх десяти років білоруська влада готувалася до сьогодення.

Він заявив, що "чітко бачить" суб'єктів цього процесу і вважає, що "тактика організаторів протестів в Білорусі будувалася за класичним американським підручником кольорових революцій".

Що було раніше: 14 вересня Лукашенко зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі. Путін обіцяв Лукашенку кредит в 1,5 млрд доларів.

15 вересня Верховна Рада підтримала проєкт постанови, якою не визнала вибори у Білорусі. 

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Передісторія:

  • З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях. 
  • Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоУкраїнаБілорусь
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