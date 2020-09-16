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Лукашенко назвав Україну форпостом політичних провокацій

Середа, 16 вересня 2020, 16:18

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав Україну форпостом політичних провокацій, які націлені проти Білорусі.

Джерело: державне видання Білорусі "БЕЛТА"

Пряма мова: "Щоб відразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережа фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна.

Кожна з цих країн відпрацьовувала свою роль. Чехія - з давніх часів як ресурсний хаб, Польща - спочатку як інкубатор медіаканалів ("Белсат", "Нехта" та інші), а потім - як майданчик для альтернативних органів у вигнанні.

Литва, уражена темою БелАЕС, - як таран білорусько-європейських відносин.

Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності, та й по іншим), всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій".

Деталі: За його словами, протягом останніх десяти років білоруська влада готувалася до сьогодення.

Він заявив, що "чітко бачить" суб'єктів цього процесу і вважає, що "тактика організаторів протестів в Білорусі будувалася за класичним американським підручником кольорових революцій".

Теми: ЛукашенкоУкраїнаБілорусь


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