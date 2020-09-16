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Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций

Среда, 16 сентября 2020, 16:18
Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций, которые нацелены против Беларуси.

Источник: государственное издание Беларуси "БелТа"

Прямая речь: "Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина.

Каждая из этих стран отрабатывала свою роль. Чехия - с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша - сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании.

Литва, уязвленная темой БелАЭС, - как таран белорусско-европейских отношений.

Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций".

Детали: По его словам, в течение последних десяти лет белорусские власти готовились к нынешнему времени.

Он заявил, что "четко видит" субъектов этого процесса и считает, что "тактика организаторов протестов в Беларуси строилась по классическому американскому учебнику цветных революций".

Что было раньше: 14 сентября Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Путин обещал Лукашенко кредит в 1,5 млрд долларов.

15 сентября Верховная Рада поддержала проект постановления, которым не признала выборы в Беларуси.

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Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
  • В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоУкраинаБеларусь
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