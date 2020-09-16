Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций, которые нацелены против Беларуси.

Источник: государственное издание Беларуси "БелТа"

Прямая речь: "Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина.

Каждая из этих стран отрабатывала свою роль. Чехия - с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша - сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании.

Литва, уязвленная темой БелАЭС, - как таран белорусско-европейских отношений.

Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций".

Детали: По его словам, в течение последних десяти лет белорусские власти готовились к нынешнему времени.

Он заявил, что "четко видит" субъектов этого процесса и считает, что "тактика организаторов протестов в Беларуси строилась по классическому американскому учебнику цветных революций".

Что было раньше: 14 сентября Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Путин обещал Лукашенко кредит в 1,5 млрд долларов.

15 сентября Верховная Рада поддержала проект постановления, которым не признала выборы в Беларуси.

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