У МВС Білорусі заявили, що "зґвалтувати в автозаку не можна"
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає ООН і ОБСЄ негайно почати розслідування випадків насильства з боку силовиків під час президентської виборчої кампанії в Білорусі.
Джерело: "Радыё Свабода"
Деталі: Згідно зі спеціальним звітом, правозахисники зібрали свідчення затриманих про побиття і катування, деякі випадки виходять за рамки розуміння.
30-річний програміст заявив, що його згвалтували кийком. Його затримали в центрі Мінська 11 серпня, і насильство, за його словами, було скоєно старшим омонівцем у міліцейській машині.
Цей молодий чоловік підтвердив свої слова медичними документами, в яких йдеться про зафіксовані гематоми в районі мошонки, заднього проходу, а також черепно-мозкову травму та струс мозку.
Пряма мова: "ОМОН вимагав розблокувати телефон. Я відмовився. Вони покликали старшого. Він став погрожувати - "кийок у зад засуну". Потім розрізав мені шорти і труси ззаду хрест-навхрест, крикнув своїм, чи є у кого презерватив. Я лежав на підлозі обличчям вниз, але бачив, як він натягав презерватив на кийок... і встромив його мені в задній прохід. Витягнув, знову вимагав пароль. Бив кулаками і ногами - по ребрах, по обличчю, по зубах...".
Деталі: У МВС РБ назвали заяву про зґвалтування співробітниками міліції "фейком".
Зокрема перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич 16 вересня під час пресконференції заявив зокрема наступне: "Можу відповідально сказати, що свідчень зґвалтування з боку співробітників міліції немає. Інформація про те, що були згвалтування, звичайний фейк. Зґвалтувати в автозаку не можна".
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Передісторія:
- З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результатами голосування люди також почали страйки на робочих місцях.
- Водночас силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.