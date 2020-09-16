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У МВС Білорусі заявили, що "зґвалтувати в автозаку не можна"

Середа, 16 вересня 2020, 16:46
У МВС Білорусі заявили, що зґвалтувати в автозаку не можна
TUT.by

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає ООН і ОБСЄ негайно почати розслідування випадків насильства з боку силовиків під час президентської виборчої кампанії в Білорусі.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Згідно зі спеціальним звітом, правозахисники зібрали свідчення затриманих про побиття і катування, деякі випадки виходять за рамки розуміння.

30-річний програміст заявив, що його згвалтували кийком. Його затримали в центрі Мінська 11 серпня, і насильство, за його словами, було скоєно старшим омонівцем у міліцейській машині.

Цей молодий чоловік підтвердив свої слова медичними документами, в яких йдеться про зафіксовані гематоми в районі мошонки, заднього проходу, а також черепно-мозкову травму та струс мозку.

Пряма мова: "ОМОН вимагав розблокувати телефон. Я відмовився. Вони покликали старшого. Він став погрожувати - "кийок у зад засуну". Потім розрізав мені шорти і труси ззаду хрест-навхрест, крикнув своїм, чи є у кого презерватив. Я лежав на підлозі обличчям вниз, але бачив, як він натягав презерватив на кийок... і встромив його мені в задній прохід. Витягнув, знову вимагав пароль. Бив кулаками і ногами - по ребрах, по обличчю, по зубах...".

Деталі: У МВС РБ назвали заяву про зґвалтування співробітниками міліції "фейком".

Зокрема перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич 16 вересня під час пресконференції заявив зокрема наступне: "Можу відповідально сказати, що свідчень зґвалтування з боку співробітників міліції немає. Інформація про те, що були згвалтування, звичайний фейк. Зґвалтувати в автозаку не можна".

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Передісторія:

  • З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результатами голосування люди також почали страйки на робочих місцях. 
  • Водночас силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьтортури
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