Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає ООН і ОБСЄ негайно почати розслідування випадків насильства з боку силовиків під час президентської виборчої кампанії в Білорусі.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Згідно зі спеціальним звітом, правозахисники зібрали свідчення затриманих про побиття і катування, деякі випадки виходять за рамки розуміння.

30-річний програміст заявив, що його згвалтували кийком. Його затримали в центрі Мінська 11 серпня, і насильство, за його словами, було скоєно старшим омонівцем у міліцейській машині.

Цей молодий чоловік підтвердив свої слова медичними документами, в яких йдеться про зафіксовані гематоми в районі мошонки, заднього проходу, а також черепно-мозкову травму та струс мозку.

Пряма мова: "ОМОН вимагав розблокувати телефон. Я відмовився. Вони покликали старшого. Він став погрожувати - "кийок у зад засуну". Потім розрізав мені шорти і труси ззаду хрест-навхрест, крикнув своїм, чи є у кого презерватив. Я лежав на підлозі обличчям вниз, але бачив, як він натягав презерватив на кийок... і встромив його мені в задній прохід. Витягнув, знову вимагав пароль. Бив кулаками і ногами - по ребрах, по обличчю, по зубах...".

Деталі: У МВС РБ назвали заяву про зґвалтування співробітниками міліції "фейком".

Зокрема перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич 16 вересня під час пресконференції заявив зокрема наступне: "Можу відповідально сказати, що свідчень зґвалтування з боку співробітників міліції немає. Інформація про те, що були згвалтування, звичайний фейк. Зґвалтувати в автозаку не можна".

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