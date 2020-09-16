Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У МВС Білорусі заявили, що "згвалтувати в автозаку не можна"

Середа, 16 вересня 2020, 16:46
TUT.by

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає ООН і ОБСЄ негайно почати розслідування випадків насильства з боку силловиків під час президентської виборчої кампанії в Білорусі.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Згідно зі спеціальним звітом, правозахисники зібрали свідчення затриманих про побиття і катування, деякі випадки виходять за рамки розуміння.

30-річний програміст заявив, що його згвалтували кийком. Його затримали в центрі Мінська 11 серпня, і насильство, за його словами, було скоєно старшим омонівцем у міліцейській машині.

Цей молодий чоловік підтвердив свої слова медичними документами, в яких йдеться про зафіксовані гематоми в районі мошонки, заднього проходу, а також черепно-мозкову травму та струс мозку.

Пряма мова: "ОМОН вимагав розблокувати телефон. Я відмовився. Вони покликали старшого. Він став погрожувати - "кийок у зад засуну". Потім розрізав мені шорти і труси ззаду хрест-навхрест, крикнув своїм, чи є у кого презерватив. Я лежав на підлозі обличчям вниз, але бачив, як він натягав презерватив на кийок. і встромив його мені в задній прохід. Витягнув, знову вимагав пароль. Бив кулаками і ногами - по ребрах, по обличчю, по зубах...".

Деталі: У МВС РБ назвали заяву про зґвалтування співробітниками міліції "фейком".

Зокрема перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич 16 вересня під час пресконференції заявив зокрема наступне: "Можу відповідально сказати, що свідчень зґвалтування з боку співробітників міліції немає. Інформація про те, що були згвалтування, звичайний фейк. Згвалтувати в автозаку не можна".

Читайте також: Єдність, символи та Росія. Експрацівник апарату Лукашенка, бізнесмен і поет – про головне за місяць білоруських протестів

Передісторія:

  • З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результатами голосування люди також почали страйки на робочих місцях. 
  • Водночас силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.

Теми: Білорусьтортури


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Офіс Зеленського просить Білорусь не обнадіювати хасидів хибними заявами

фото, відеоДБР опублікувало власну версію "втрати" Криму

Кабмін змінив критерії до введення "червоних" зон

відеоМарина Порошенко очолила список "Євросолідарності" на виборах Київради

інфографікаРейтинг кандидатів у президенти: відрив Зеленського зменшується

МЗС вимагає від Росії роз’яснень через заяву про нормандський саміт

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко назвав Україну форпостом політичних провокацій
Кабмін закрив пункт пропуску, через який хасиди намагаються в’їхати в Україну
Офіс Зеленського просить Білорусь не обнадіювати хасидів хибними заявами
Останні новини
18:01
На Донбасі через необережне поводження з гранатою загинув боєць - штаб ООС
17:57
Лукашенко: Ми вибори провели, результат отримали, а наступні – за Конституцією
17:43
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
17:32
відеоКличко відреагував на підтримку від партії Порошенка: Ми не торгуємось
17:26
Протести шахтарів: пройшло два тижні, під землею досі майже 200 людей
17:25
Лукашенко попросив у Путіна "певні типи зброї"
17:25
СК Білорусі висунув звинувачення політув'язненій Колесниковій
17:24
Освітній комітет Ради підтримав заборону плагіаторам займати посади міністрів
16:59
У Росії засудили на тривалі терміни фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
16:53
З російських машинокомплектів: У Renault розповіли, які авто збиратимуть на ЗАЗі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!