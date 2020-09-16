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В МВД Беларуси заявили, что "изнасиловать в автозаке нельзя"

Среда, 16 сентября 2020, 16:46
TUT.by

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает ООН и ОБСЕ немедленно начать расследование случаев насилия со силовиков во время президентской избирательной кампании в Беларуси.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Согласно специальному отчету, правозащитники собрали показания задержанных об избиениях и пытках, некоторые случаи выходят за рамки понимания.

30-летний программист заявил, что его изнасиловали дубинкой. Он был задержан в центре Минска 11 августа, и насилие, по его словам, было совершено старшим омоновцем в милицейской машине.

Этот молодой человек подтвердил свои слова медицинскими документами, в которых говорилось о гематомах, зафиксированных в районе мошонки, заднего прохода, а также черепно-мозговой травме и сотрясении мозга.

Прямая речь: "ОМОН потребовал разблокировать телефон. Я отказался. Они позвали старшего. Он стал угрожать – "дубинку в зад засуну". Потом разрезал мне шорты и трусы сзади крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив. Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он натягивал презерватив на дубинку. И воткнул мою дубинку мне в задний проход. Вытащил, снова потребовал пароль. Бил кулаками и ногами - по ребрам, по лицу, по зубам..."

Детали: В МВД назвали заявление об изнасиловании сотрудниками милиции "фейком".

В частности первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич 16 сентября во время пресс-конференции заявил в частности следующее: "Могу ответственно сказать, что свидетельств изнасилования со стороны сотрудников милиции нет. Информация о том, что были изнасилования, обычный фейк. Изнасиловать в автозаке нельзя".

Темы: Беларусьпытки


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