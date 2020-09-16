В МВД Беларуси заявили, что "изнасиловать в автозаке нельзя"
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает ООН и ОБСЕ немедленно начать расследование случаев насилия со силовиков во время президентской избирательной кампании в Беларуси.
Источник: "Радыё Свабода"
Детали: Согласно специальному отчету, правозащитники собрали показания задержанных об избиениях и пытках, некоторые случаи выходят за рамки понимания.
30-летний программист заявил, что его изнасиловали дубинкой. Он был задержан в центре Минска 11 августа, и насилие, по его словам, было совершено старшим омоновцем в милицейской машине.
Этот молодой человек подтвердил свои слова медицинскими документами, в которых говорилось о гематомах, зафиксированных в районе мошонки, заднего прохода, а также черепно-мозговой травме и сотрясении мозга.
Прямая речь: "ОМОН потребовал разблокировать телефон. Я отказался. Они позвали старшего. Он стал угрожать – "дубинку в зад засуну". Потом разрезал мне шорты и трусы сзади крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив. Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он натягивал презерватив на дубинку. И воткнул дубинку мне в задний проход. Вытащил, снова потребовал пароль. Бил кулаками и ногами - по ребрам, по лицу, по зубам..."
Детали: В МВД назвали заявление об изнасиловании сотрудниками милиции "фейком".
В частности первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич 16 сентября во время пресс-конференции заявил в частности следующее: "Могу ответственно сказать, что свидетельств изнасилования со стороны сотрудников милиции нет. Информация о том, что были изнасилования, обычный фейк. Изнасиловать в автозаке нельзя".
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Предыстория:
- С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
- В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.