У Росії засудили на тривалі терміни фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вироки від 13 до 19 років в'язниці фігурантам другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір". МЗС України висловило "рішучий протест".

Джерело: "Радіо Свобода", сайт Міністерства закордонних справ

Деталі: Зокрема, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Белялову – 18, Тимуру Ібрагімову – 17 років, Сейрану Салієву – 16, Серверу Мустафаєву – 14, Серверу Зекір'яєву – 13, Едему Смаїлову – 13.

Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений в залі суду.

Раніше російська прокуратура запросила терміни ув'язнення для всіх фігурантів даної справи: Марлену Асанову - 20 років і штраф у 800 тисяч рублів, Мемету Белялову – 21 рік, Тимуру Ібрагімову – 20 років. Їх звинувачення розглядає як організаторів осередку "Хізб ут-Тахрір".

Іншим фігурантам справи просили такі терміни: Серверу Зекір'яєву – 15 років, Серверу Мустафаєву – 17 років, Сейрану Салієву – 19 років, Ернесу Аметову – 17 років і 6 місяців, Едему Смаїлову – 17 років і 6 місяців.

Міністерство закордонних справ України висловило "рішучий протест" у зв’язку із неправомірним рішенням російського суду.

Відомство закликало російську владу скасувати вироки, а міжнародне співтовариство - відреагувати на незаконні дії РФ.

Дослівно: "Усі зазначені громадяни України були незаконно затримані на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, звинувачені за статтею 205.5 УК РФ "Організація та участь у терористичній діяльності" та у порушення норм міжнародного права, незаконно переміщені на територію Росії до м. Ростов-на-Дону. Досудове слідство та судовий процес відбувались із численними процедурними порушеннями та в умовах цілковитого ігнорування наданих захистом доказів про непричетність обвинувачуваних до інкримінованих діянь. Фінальною крапкою цього ганебного процесу став сьогоднішній судовий вирок".

Нагадаємо: У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".