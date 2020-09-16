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В России приговорили к длительным срокам фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Среда, 16 сентября 2020, 16:59
Фото: Крымская солидарность

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону объявил приговоры от 13 до 19 лет тюрьмы фигурантам второй бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир". МИД Украины выразил "решительный протест".

Источник: "Радио Свобода", сайт Министерства иностранных дел

Детали: В частности, Марлена Асанова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, Мемета Белялова – к 18, Тимура Ибрагимова – к 17 годам, Сейрана Салиева – к 16, Сервера Мустафаева – к 14, Сервера Зекирьяева – к 13, Эдема Смаилова – к 13 годам лишения свободы.

Эрнес Аметов был признан невиновным и освобожден в зале суда.

Ранее российская прокуратура запросила сроки заключения для всех фигурантов данного дела: Марлену Асанов - 20 лет и штраф в 800 тысяч рублей, Мемету Белялову – 21 год, Тимуру Ибрагимову – 20 лет. Их обвинение рассматривает в качестве организаторов ячейки "Хизб ут-Тахрир".

Другим фигурантам дела просили следующие сроки: Серверу Зекирьяеву – 15 лет, Серверу Мустафаеву – 17 лет, Сейрану Салиеву – 19 лет, Эрнесу Аметову – 17 лет и 6 месяцев, Эдему Смаилову – 17 лет и 6 месяцев.

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с неправомерным решением российского суда.

Ведомство призвало российские власти отменить приговоры, а международное сообщество - отреагировать на незаконные действия РФ.

Дословно: "Все указанные граждане Украины были незаконно задержаны на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, обвиненные по статье 205.5 УК РФ "Организация и участие в террористической деятельности" и в нарушение норм международного права, незаконно перемещенные на территорию России в г. Ростов-на-Дону. Досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями и в условиях полного игнорирования предоставленных защитой доказательств о непричастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям. Финальной точкой этого позорного процесса стал судебный приговор".

Напомним: В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 года в Крыму был задержан координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Темы: КрымРосcиякрымские татарытюрьмасуд


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