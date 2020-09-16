Лукашенко попросив у Путіна "певні типи зброї"

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, під час останньої зустрічі в Сочі попросив у президента РФ Владіміра Путіна "певні типи зброї".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне агентство Білорусі БелТА.

"Я також просив президента Росії про деякі типи зброї. Сказав йому, що, коли ви приїдете, ми подивимося, що нам і де треба реально зміцнити в плані Союзної держави", - сказав Лукашенко на зустрічі з главою Міноборони РФ Сергеєм Шойгу у Мінську.

"Боятися нічого, ми готові на це йти. Останні події показують, що треба сміливіше захищати інтереси і білорусів, і росіян. Так сталося, що ми в цьому плані залишилися одні, але не найслабші", - заявив він.

Він додав, що думки про ослаблену Білорусь є хибними.

"Ми в змозі утримати ситуацію не тільки в Білорусі, але і по периметру наших кордонів. Ви можете не сумніватися в нашій надійності в плані оборони нашої спільної Вітчизни - від Бреста до Владивостока", - сказав Лукашенко.

"Останні події нас ще більше схиляють до того, щоб ми трималися разом і ні в якому разі не вдалося забити клин між нами всім тим, хто на це розраховував і розраховує", - наголосив він.

Як повідомлялося, за результатами зустрічі Путіна і Лукашенка РФ надасть Білорусі держкредит у розмірі 1,5 мільярда доларів.