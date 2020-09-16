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Лукашенко попросил у Путина "определенные типы оружия"

Среда, 16 сентября 2020, 17:25

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, во время последней встречи в Сочи попросил у президента РФ Владимира Путина "определенные типы оружия".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство Беларуси БелТА.

"Я также просил президента России о некоторых типах оружия. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где нужно реально укрепить в плане Союзного государства", - сказал Лукашенко на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Минске.

"Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - заявил он.

Он добавил, что мнения об ослабленной Беларуси являются ошибочными.

"Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока", - сказал Лукашенко.

"Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает", - подчеркнул он.

Как сообщалось, по результатам встречи Путина и Лукашенко РФ предоставит Беларуси госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

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Темы: ЛукашенкоПутиноружие
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