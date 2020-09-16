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Протести шахтарів: пройшло два тижні, під землею досі майже 200 людей

Середа, 16 вересня 2020, 17:26
Протести шахтарів: пройшло два тижні, під землею досі майже 200 людей
ФОТО SUSPILNE.MEDIA

На 14-ий день підземного протесту гірників у Кривому Розі під землею залишається 184 робітники чотирьох шахт – "Жовтнева", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат".

Джерело: голова організації Незалежної профспілки гірників Кривого Рогу Юрій Самойлов, якого цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Також гірники та їхні родини протестують під будівлею Верховної Ради, пікет триває другий день поспіль.

Як повідомив Самойлов, 16 вересня керівництво підприємства заявило робітникам про наміри законсервувати усі чотири шахти, де тривають протести.

Пряма мова Самойлова: "Ми вважаємо це елементом тиску на учасників акцій протесту. Наслідки для міста можуть бути катастрофічні. Від закриття чотирьох шахт у Кривому Розі постраждає близько 50 тисяч людей – шахтарі та їхні рідні. До того, ж це так просто не робиться – має бути проєкт, узгодження з купою відомств тощо".

В адміністрації комбінату інформацію про наміри законсервувати шахти офіційно не підтверджують.

Водночас 16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де йдеться про те, що гірники "за власним рішенням і в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробках", не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно і не визначивши повноважних представників для перемовин. В адміністрації вважають, "дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є". Разом із тим в адміністрації заявили про "готовність до врегулювання конфлікту".

Довідково: Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

Комбінат знаходиться в управлінні групи "Приват" Ігоря Коломойського та компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.

Нагадаємо: 8 вересня 393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева" залишись під землею і вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кривий Рігшахти
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