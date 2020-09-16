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Протесты шахтеров: прошло две недели, под землей еще около 200 человек

Среда, 16 сентября 2020, 17:26
ФОТО SUSPILNE.MEDIA

На четырнадцатый день подземного протеста горняков в Кривом Роге под землей остается 184 рабочих четырех шахт - "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" ОАО "Криворожский железорудный комбинат".

Источник: глава организации Независимого профсоюза горняков Кривого Рога Юрий Самойлов, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: Также горняки и их семьи протестуют под зданием Верховной Рады, пикет продолжается второй день подряд.

Как сообщил Самойлов, 16 сентября руководство предприятия заявило рабочим о намерениях законсервировать все четыре шахты, где продолжаются протесты.

Прямая речь Самойлова: "Мы считаем это элементом давления на участников акций протеста. Последствия для города могут быть катастрофические. От закрытия четырех шахт в Кривом Роге пострадает около 50 000 человек - шахтеры и их родные. К тому же, это так просто не делается - должен быть проект, согласование с кучей ведомств и т.д.".

В администрации комбината информацию о намерениях законсервировать шахты официально не подтверждают.

В то же время 16 сентября предприятие обнародовало официальное заявление, в котором говорится о том, что горняки "по собственному решению и в нарушение трудового распорядка остаются в подземных выработках", не передав в администрацию свои требования официально и не определив представителей для переговоров. В администрации считают, что "действия протестующих не подпадают под определение забастовки и забастовкой не являются". Вместе с тем в администрации заявили о "готовности к урегулированию конфликта".

Напомним: 8 сентября 393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Темы: Кривой Рогшахты


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