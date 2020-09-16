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Лукашенко: Ми вибори провели, результат отримали, а наступні – за Конституцією

Середа, 16 вересня 2020, 17:57

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наступні вибори в країні пройдуть за Конституцією, але вона поки ще не готова.

Джерело: Лукашенко на зустрічі з "політичним активом" країни, державне видання Білорусі "БЕЛТА"

Пряма мова: "Настав сьогодні час надати новий імпульс суспільно-політичному життю. Важливо сформувати єдине бачення того, якою в перспективі повинна бути наша країна, її державний устрій. Це Конституція.

Ми вибори провели, результат отримали. На цьому крапка. Напевно, вистачить розбурхувати суспільство. Наступні президентські вибори - за Конституцією. Як визначимося, так і буде".

Деталі: За словами Лукашенка, в новій Конституції треба прописати "заборони" і "противаги", "баланс влади".

Лукашенко сказав, що всі відповідні новації мають обговорити на Всебілоруських народних зборах: "Проект нової Конституції вже, напевно, третій. Над ним працюють. Не думайте, що проста робота. І ось цей початковий варіант - проект - буде внесений на обговорення всіх гілок влади".

Він заявив, що коли процес обговорення завершиться, остаточний проект нової Конституції Білорусі винесуть на референдум.

Що було раніше: 14 вересня Лукашенко зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі. Путін обіцяв Лукашенку кредит в 1,5 млрд доларів.

15 вересня Верховна Рада підтримала проєкт постанови, якою не визнала вибори у Білорусі. 

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Передісторія:

  • З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях. 
  • Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.

Теми: ЛукашенкоКонституціяБілорусьвибори


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