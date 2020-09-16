Лукашенко: Ми вибори провели, результат отримали, а наступні – за Конституцією

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наступні вибори в країні пройдуть за Конституцією, але вона поки ще не готова.

Джерело: Лукашенко на зустрічі з "політичним активом" країни, державне видання Білорусі "БЕЛТА"

Пряма мова: "Настав сьогодні час надати новий імпульс суспільно-політичному життю. Важливо сформувати єдине бачення того, якою в перспективі повинна бути наша країна, її державний устрій. Це Конституція.

Ми вибори провели, результат отримали. На цьому крапка. Напевно, вистачить розбурхувати суспільство. Наступні президентські вибори - за Конституцією. Як визначимося, так і буде".

Деталі: За словами Лукашенка, в новій Конституції треба прописати "заборони" і "противаги", "баланс влади".

Лукашенко сказав, що всі відповідні новації мають обговорити на Всебілоруських народних зборах: "Проект нової Конституції вже, напевно, третій. Над ним працюють. Не думайте, що проста робота. І ось цей початковий варіант - проект - буде внесений на обговорення всіх гілок влади".

Він заявив, що коли процес обговорення завершиться, остаточний проект нової Конституції Білорусі винесуть на референдум.

Що було раніше: 14 вересня Лукашенко зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі. Путін обіцяв Лукашенку кредит в 1,5 млрд доларів.

15 вересня Верховна Рада підтримала проєкт постанови, якою не визнала вибори у Білорусі.

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