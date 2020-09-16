Лукашенко: Мы выборы провели, результат получили, а следующие – по Конституции

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следующие выборы в стране пройдут по Конституции, но пока она еще не готова.

Источник: Лукашенко на встрече с "политическим активом" страны, государственное издание Беларуси "БелТа"

Прямая речь: "Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это Конституция.

Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по Конституции. Как определимся, так и будет".

Детали: По словам Лукашенко в новой Конституции надо прописать "сдержки" и "противовесы", "баланс власти".

Лукашенко сказал, что все соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании: "Проект новой Конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. Не думайте, что простая работа. И вот этот первоначальный вариант - проект - будет внесен на обсуждение всех ветвей власти".

Он заявил, когда процесс обсуждения завершится, окончательный проект новой Конституции Беларуси будет вынесен на референдум.

Что было раньше: 14 сентября Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Путин обещал Лукашенко кредит в 1,5 млрд долларов.

15 сентября Верховная Рада поддержала проект постановления, которым не признала выборы в Беларуси.

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