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Лукашенко: Мы выборы провели, результат получили, а следующие – по Конституции

Среда, 16 сентября 2020, 17:57
Лукашенко: Мы выборы провели, результат получили, а следующие – по Конституции

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следующие выборы в стране пройдут по Конституции, но пока она еще не готова.

Источник: Лукашенко на встрече с "политическим активом" страны, государственное издание Беларуси "БелТа"

Прямая речь: "Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это Конституция.

Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по Конституции. Как определимся, так и будет".

Детали: По словам Лукашенко в новой Конституции надо прописать "сдержки" и "противовесы", "баланс власти".

Лукашенко сказал, что все соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании: "Проект новой Конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. Не думайте, что простая работа. И вот этот первоначальный вариант - проект - будет внесен на обсуждение всех ветвей власти".

Он заявил, когда процесс обсуждения завершится, окончательный проект новой Конституции Беларуси будет вынесен на референдум.

Что было раньше: 14 сентября Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Путин обещал Лукашенко кредит в 1,5 млрд долларов.

15 сентября Верховная Рада поддержала проект постановления, которым не признала выборы в Беларуси.

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Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
  • В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.

Темы: ЛукашенкоКонституцияБеларусьвиборы
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