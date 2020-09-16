Від початку поточної доби 16 вересня ворог двічі порушив режим припинення вогню, на фронті є не бойова втрата.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС



Дослівно: "На жаль, у районі населеного пункту Новотошківське унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український воїн. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого".



Деталі: Поблизу населеного пункту Катеринівка збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь, здійснивши неприцільний постріл із підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.

Чому це важливо: Згідно з досягнутими в кінці липня домовленостями, на Донбасі має панувати всеоохоплюючий режим тиші, сторони мають залишатися на встановлених позиціях, зброю має бути відведено. Бойовики час від часу провокують українських воїнів обстрілами. На початку вересня ситуація загострилася: внаслідок ворожих обстрілів та підриву на вибухових пристроях є загиблі і поранені з боку Об’єднаних сил.