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На Донбассе враг дважды открывал огонь. Есть небоевая потеря - штаб ООС

Среда, 16 сентября 2020, 18:01
На Донбассе враг дважды открывал огонь. Есть небоевая потеря - штаб ООС

С начала текущих суток 16 сентября враг дважды нарушил режим прекращения огня, на фронте есть небоевая потеря.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "К сожалению, в районе населенного пункта Новотошковское вследствие неосторожного обращения с гранатой погиб один украинский воин. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего".

Детали: Вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь, осуществив неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. А неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.

Почему это важно: Согласно достигнутым в конце июля договоренностям, на Донбассе должен царить всеобъемлющий режим тишины, стороны должны оставаться на установленных позициях, оружие должно быть отведено. Боевики время от времени провоцируют украинских воинов обстрелами.

В начале сентября ситуация обострилась: в результате вражеских обстрелов и подрыва на взрывных устройствах есть погибшие и раненные со стороны Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: Донбассвойна
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