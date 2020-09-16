На Донбассе из-за неосторожного обращения с гранатой погиб боец - штаб ООС
С начала текущих суток 16 сентября враг дважды нарушил режим прекращения огня, на фронте есть не боевая потеря.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Дословно: "К сожалению, в районе населенного пункта Новотошковское вследствие неосторожного обращения с гранатой погиб один украинский воин. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего".
Детали: Вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь, осуществив неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. А неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.
Почему это важно: Согласно достигнутым в конце июля договоренностям, на Донбассе должен царить всеобъемлющий режим тишины, стороны должны оставаться на установленных позициях, оружие должно быть отведено. Боевики время от времени провоцируют украинских воинов обстрелами.
В начале сентября ситуация обострилась: в результате вражеских обстрелов и подрыва на взрывных устройствах есть погибшие и раненные со стороны Объединенных сил.