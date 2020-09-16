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У Берліні знову пригрозили Лукашенку санкціями, якщо насильство триватиме

Середа, 16 вересня 2020, 19:06

Глава МЗС Німеччини знову допустив включення Александра Лукашенка до санкційного списку ЄС, якщо він не припинить репресії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

"Лукашенко продовжує йти шляхом насильства та репресій. Ми у ЄС запропонували санкції проти причетних до цього. Якщо насильство триватиме, ми повинні будемо розширити заходи на значно більшу кількість людей, і в тому числі будемо говорити про Лукашенка", - заявив він.

Близько тижня тому Гайко Маас вже допускав можливість санкцій проти Лукашенка, якщо той "не змінить курс". 

За повідомленнями ЗМІ, країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄЄ не вважає Александра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Він додав, що ЄС готує персональні санкції щодо Білорусі, які повинні бути схвалені найближчим часом - до проведення засідання Євроради наступного тижня.  

16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку народу Білорусі, заявивши, що він має право вільно обирати власне майбутнє. 

Також вона запропонувала відмовитись від принципу консенсусу у голосуванні щодо санкцій, аби пришвидшити реакцію ЄС на порушення прав людини чи міжнародного права. 

За даними ЗМІ, Кіпр заявив, що не схвалить санкції щодо представників режиму Лукашенка, якщо держави-члени також не погодяться обмежити діяльність Туреччини з буріння в східній частині Середземного моря.

Теми: ЛукашенкосанкціїНімеччина
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