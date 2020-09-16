В Берлине снова пригрозили Лукашенко санкциями, если насилие не прекратится

Глава МИД Германии снова допустил включение Александра Лукашенко в санкционный список ЕС, если он не прекратит репрессии против оппозиции и участников акций протеста.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

"Лукашенко продолжает идти путем насилия и репрессий. Мы в ЕС предложили санкции против причастных к этому. Если насилие будет продолжаться, мы должны будем расширить меры на значительно большее количество людей, и в том числе будем говорить о Лукашенко", - заявил он.

Около недели назад Гайко Маас уже допускал возможность санкций против Лукашенко, если тот "не изменит курс".

По сообщениям СМИ, страны Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом. Он добавил, что санкции в отношении Беларуси будут согласованы в ближайшее время - до проведения заседания Евросовета на следующей неделе.

16 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила поддержку народу Беларуси, заявив, что он имеет право свободно выбирать свое будущее.

Также она предложила отказаться от принципа консенсуса в голосовании по санкциям, чтобы ускорить реакцию ЕС на нарушения прав человека или международного права.

По данным СМИ, Кипр заявил, что не одобрит санкции в отношении представителей режима Лукашенко, если государства-члены также не согласятся ограничить деятельность Турции по бурению в восточной части Средиземного моря.