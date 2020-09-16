Лукашенко: США, Україна та Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі"

Виконуючий обов’язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "аналіз подій, що відбулися" показав, що сценарій "знищення Білорусі" готувався протягом останній десяти років.

Джерело: Лукашенко під час зустрічі з "політичним активом" Білорусі, якого цитує "Белта"

Деталі: Лукашенко зазначив, що "поетапний розбір подій в країні" виявляє справжні задуми і тактику зовнішніх навіть не опонентів Білорусі, а агресорів. Він заявив, що протягом останніх десяти років вони готувалися до часу "Ч". Учасниками сценарію виконуючий обов'язки Білорусі назвав США, Україну, Чехію, Польщу та Литву.

Пряма мова Лукашенка: "Щоб одразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережу фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, до жаль, наша Україна".

Деталі: Далі у своїй промові Лукашенко розкрив нібито сім етапів реалізації цього так званого сценарію:

Підготовчий

Парламентські вибори

Підготовка до президентських виборів

Президентська кампанія

Спроба майданного сценарію

поствиборчий протест

Спроба легалізації інфраструктури змін.

Читайте також: Єдність, символи та Росія. Експрацівник апарату Лукашенка, бізнесмен і поет – про головне за місяць білоруських протестів

Передісторія: