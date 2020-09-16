Лукашенко: США, Україна та Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі"
Виконуючий обов’язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "аналіз подій, що відбулися" показав, що сценарій "знищення Білорусі" готувався протягом останній десяти років.
Джерело: Лукашенко під час зустрічі з "політичним активом" Білорусі, якого цитує "Белта"
Деталі: Лукашенко зазначив, що "поетапний розбір подій в країні" виявляє справжні задуми і тактику зовнішніх навіть не опонентів Білорусі, а агресорів. Він заявив, що протягом останніх десяти років вони готувалися до часу "Ч". Учасниками сценарію виконуючий обов'язки Білорусі назвав США, Україну, Чехію, Польщу та Литву.
Пряма мова Лукашенка: "Щоб одразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережу фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, до жаль, наша Україна".
Деталі: Далі у своїй промові Лукашенко розкрив нібито сім етапів реалізації цього так званого сценарію:
- Підготовчий
- Парламентські вибори
- Підготовка до президентських виборів
- Президентська кампанія
- Спроба майданного сценарію
- поствиборчий протест
- Спроба легалізації інфраструктури змін.
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Передісторія:
- З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях.
- Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.