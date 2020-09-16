Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко: США, Україна та Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі"

Середа, 16 вересня 2020, 21:09

Виконуючий обов’язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "аналіз подій, що відбулися" показав, що сценарій "знищення Білорусі" готувався протягом останній десяти років.

Джерело: Лукашенко під час зустрічі з "політичним активом" Білорусі, якого цитує "Белта"

Деталі: Лукашенко зазначив, що "поетапний розбір подій в країні" виявляє справжні задуми і тактику зовнішніх навіть не опонентів Білорусі, а агресорів. Він заявив, що протягом останніх десяти років вони готувалися до часу "Ч". Учасниками сценарію виконуючий обов'язки Білорусі назвав США, Україну, Чехію, Польщу та Литву.

Пряма мова Лукашенка: "Щоб одразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережу фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, до жаль, наша Україна".

Деталі: Далі у своїй промові Лукашенко розкрив нібито сім етапів реалізації цього так званого сценарію:

  • Підготовчий
  • Парламентські вибори
  • Підготовка до президентських виборів
  • Президентська кампанія
  • Спроба майданного сценарію
  • поствиборчий протест
  • Спроба легалізації інфраструктури змін.

Читайте також: Єдність, символи та Росія. Експрацівник апарату Лукашенка, бізнесмен і поет – про головне за місяць білоруських протестів

Передісторія:

  • З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Причиною їх стала "перемога" Олександра Лукашенка у виборах президента. Щоб проявити свою незгоду із результати голосування люди також почали страйки на робочих місцях. 
  • Водночас, силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.

Теми: ЛукашенкоУкраїнаСШАБілорусьПольща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

КСУ визнав деякі положення закону про НАБУ неконституційними

НАБУ звинуватило Венедіктову в брехні щодо кількох справ, зокрема про Юрченка

Кравчук вимагав вибачень від Гризлова за слова про Донбас – ЗМІ

Офіс Зеленського просить Білорусь не обнадіювати хасидів хибними заявами

фото, відеоДБР опублікувало власну версію "втрати" Криму

Кабмін змінив критерії до введення "червоних" зон

Усі новини...
Лукашенко
У Берліні знову пригрозили Лукашенку санкціями, якщо насильство триватиме
Лукашенко: Ми вибори провели, результат отримали, а наступні – за Конституцією
Лукашенко попросив у Путіна "певні типи зброї"
Останні новини
21:09
Лукашенко: США, Україна та Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі"
20:42
Посли G7 нагадали, що антикорупційні органи та Нацбанк повинні залишитися незалежними
20:27
Новини економіки: гроші за транзит газу, будівництво нового аеропорту
20:14
відеоДеркач знову заявив про зовнішнє управління Україною з боку США та корупцію
19:55
Уряд затвердив нові бланки посвідчень водія
19:36
Європарламент готується визнати Координаційну раду представницьким органом білоруського народу
19:24
Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років
19:06
КСУ визнав деякі положення закону про НАБУ неконституційними
19:06
У Берліні знову пригрозили Лукашенку санкціями, якщо насильство триватиме
19:04
Кабмін визначив задачі одного з державних банків до 2024 року
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!