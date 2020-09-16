Лукашенко: США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "анализ произошедших событий" показал, что сценарий "уничтожение Беларуси" готовился в течение последних десяти лет.

Источник: Лукашенко во время встречи с "политическим активом" Беларуси, которого цитирует "Белта"

Детали: Лукашенко отметил, что "поэтапный разбор событий в стране" проявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров. Он заявил, что в течение последних десяти лет они готовились к времени "Ч". Участниками сценария исполняющий обязанности Беларуси назвал США, Украину, Чехию, Польшу и Литву.

Прямая речь Лукашенко: "Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне мировых центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва Чехия и, увы, наша Украина".

Детали: Далее в своей речи Лукашенко раскрыл якобы семь этапов реализации этого так называемого сценария:

Подготовительный

Парламентские выборы

Подготовка к президентским выборам

Президентская кампания

Попытка майданного сценария

Поствыборный протест

Попытка легализации инфраструктуры перемен.

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