Лукашенко: США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"
Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "анализ произошедших событий" показал, что сценарий "уничтожение Беларуси" готовился в течение последних десяти лет.
Источник: Лукашенко во время встречи с "политическим активом" Беларуси, которого цитирует "Белта"
Детали: Лукашенко отметил, что "поэтапный разбор событий в стране" проявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров. Он заявил, что в течение последних десяти лет они готовились к времени "Ч". Участниками сценария исполняющий обязанности Беларуси назвал США, Украину, Чехию, Польшу и Литву.
Прямая речь Лукашенко: "Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне мировых центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, увы, наша Украина".
Детали: Далее в своей речи Лукашенко раскрыл якобы семь этапов реализации этого так называемого сценария:
- Подготовительный
- Парламентские выборы
- Подготовка к президентским выборам
- Президентская кампания
- Попытка майданного сценария
- Поствыборный протест
- Попытка легализации инфраструктуры перемен.
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Предыстория:
- С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
- В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.