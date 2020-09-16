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Лукашенко: США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"

Среда, 16 сентября 2020, 21:09

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "анализ произошедших событий" показал, что сценарий "уничтожение Беларуси" готовился в течение последних десяти лет.

Источник: Лукашенко во время встречи с "политическим активом" Беларуси, которого цитирует "Белта"

Детали: Лукашенко отметил, что "поэтапный разбор событий в стране" проявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров. Он заявил, что в течение последних десяти лет они готовились к времени "Ч". Участниками сценария исполняющий обязанности Беларуси назвал США, Украину, Чехию, Польшу и Литву.

Прямая речь Лукашенко: "Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне мировых центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва Чехия и, увы, наша Украина".

Детали: Далее в своей речи Лукашенко раскрыл якобы семь этапов реализации этого так называемого сценария:

  • Подготовительный
  • Парламентские выборы
  • Подготовка к президентским выборам
  • Президентская кампания
  • Попытка майданного сценария
  • Поствыборный протест
  • Попытка легализации инфраструктуры перемен.

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Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Причиной их стала "победа" Александра Лукашенко на выборах президента. Чтобы проявить свое несогласие с результаты голосования люди также начали забастовки на рабочих местах.
  • В то же время силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.

Темы: ЛукашенкоУкраинаСШАБеларусьПольша


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