Щомісячно викрадали 3 млн: СБУ викрила фінансових шахраїв 

Співробітники Служби безпеки заблокували діяльність угруповання, яке викрадало кошти з рахунків клієнтів банків через створений кол-центр. Кожного місяця "прибуток" зловмисників складав понад 3 мільйонів гривень.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "На Запоріжжі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків клієнтів приватних та державних банківських установ в Україні та за її межами".

Деталі: Зазначається, що троє мешканців Мелітополя організували роботу кол-центру, куди найняли 54 оператори. Останні телефонували клієнтам фінустанов, видаючи себе за працівників банків. Таким чином вони отримували дані про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток.

Після цього кошти із клієнтських рахунків переводили на підконтрольні банківські рахунки.

Для обкрадання громадян інших країн ділки використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.

Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці вилучили 124 одиниці комп’ютерної техніки, 6 ‒ телекомунікаційного обладнання, майже 60 тисяч гривень, мобільні телефони і чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність. Вилучену техніку передали на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру організаторам злочину. Кримінальне провадження відкрито за статтями несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та шахрайства.