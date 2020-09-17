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Ежемесячно похищали 3 млн: СБУ разоблачила финансовых мошенников

Четверг, 17 сентября 2020, 01:47
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности заблокировали деятельность группировки, которая похищала средства со счетов клиентов банков через созданный колл-центр. Каждый месяц "прибыль" злоумышленников составляла более 3 миллионов гривен.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "На Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группировки, участники которого похищали средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за ее пределами".

Детали: Отмечается, что трое жителей Мелитополя организовали работу колл-центра, куда наняли 54 операторы. Последние звонили клиентам финучреждений, выдавая себя за работников банков. Таким образом они получали данные о CVV-код, номере и пин-коде платежных карточек.

 

После этого средства с клиентских счетов переводили на подконтрольные банковские счета.

Для обкрадывания граждан других стран дельцы использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 - телекоммуникационного оборудования, почти 60 тысяч гривен, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность. Изъятую технику передали на экспертизу.

 

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления. Уголовное производство открыто по статьям несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин и мошенничестве.

Украинская правда
Темы: СБУбанкиЗапорожская область


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