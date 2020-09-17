Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ спеціально змінить Податковий кодекс, щоб видати кредит Білорусі

Четвер, 17 вересня 2020, 05:51
РФ спеціально змінить Податковий кодекс, щоб видати кредит Білорусі
Фото: Global Look Press

Для надання Білорусі кредити у розмірі 1,5 млрд доларів Росія буде вносити поправки до Податкового кодексу. 

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на міністра фінансів РФ Антона Сілуанова 

Деталі: Через те що кредит є міждержавним РФ має внести поправки, які додать Білорусь до переліку країн, яким Москва може видавати такі кредити. 

Планується, що кредит Мінську буде наданий двома траншами у 2020 та 2021 році. Ще 500 мільйонів доларів надасть Євразійський фонд стабілізації та розвитку. 

Міждержавний кредит Білорусь отримає у рублях, а транш із ЄФСР – в доларах. 

Що передувало: За результатами зустрічі Путіна і Лукашенка РФ надасть Білорусі держкредит у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Українська правда
Теми: БілорусьРосіякредит
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Міжнародний Червоний Хрест розслідує вивезення дітей з України білоруським ЧХ
"Вагнер" продовжує прибувати в Білорусь, але наразі не несе загрози – ДПСУ
Білоруські військові та ПВК "Вагнер" проведуть навчання біля кордонів Польщі
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: