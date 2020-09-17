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РФ специально изменит Налоговый кодекс, чтобы выдать кредит Беларуси

Четверг, 17 сентября 2020, 05:51
РФ специально изменит Налоговый кодекс, чтобы выдать кредит Беларуси
Фото: Global Look Press

Для предоставления Беларуси кредиты в размере 1,5 миллиардов долларов Россия будет вносить поправки в Налоговый кодекс.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова

Детали: Так как кредит является межгосударственным РФ должна внести поправки, которые добавят Беларусь в список стран, которым Москва может выдавать такие кредиты.

Планируется, что кредит Минску будет предоставлен двумя траншами в 2020 и 2021 году. Еще 500 миллионов долларов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития.

Межгосударственный кредит Беларусь получит в рублях, а транш из ЕФСР - в долларах.

Что предшествовало: По результатам встречи Путина и Лукашенко РФ предоставит Беларуси госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcиякредит
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