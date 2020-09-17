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Sony повідомила ціну і дату старту продажів PlayStation 5

Четвер, 17 вересня 2020, 07:27

Японська компанія Sony анонсувала ціну і дату старту продажів ігрової консолі PlayStation 5.

Джерело: сайт PlayStation

Деталі: генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан повідомив, що починаючи з 12 листопада PS5 буде доступна на семи ключових ринках: у США, Японії, Канаді, Мексиці, Австралії, Нової Зеландії та Південній Кореї. У всьому іншому світі консоль надійде в продаж 19 листопада.

Також в листопаді стане доступна лінійка аксесуарів нового покоління. Зокрема ціна контролера DualSense $69,99.

Сама PlayStation 5 представлена ​​в двох варіантах: Digital Edition без приводу для фізичних носіїв за $399 і PS5 з дисководом за $499.

Передзамовити ігрову консоль вже можна в деяких магазинах.

Довідка: Нова консоль від Microsoft, яка надійде в продаж 10 листопада буде коштувати $299 і $499.

 
 

Що передувало: За словами джерел Bloomberg, Sony знизила прогноз виробництва PlayStation 5 через проблеми з компонентами.

Нагадаємо: 13 червня компанія Sony провела презентацію, де показала ігрову консоль нового покоління PlayStation 5 та аксесуари до неї.

Микола Донєв, УП
Теми: Японія


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