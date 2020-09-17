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Sony сообщила цену и дату старта продаж PlayStation 5

Четверг, 17 сентября 2020, 07:27

Японская компания Sony анонсировала цену и дату старта продаж игровой консоли PlayStation 5.

Источник: сайт PlayStation

Детали: генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что начиная с 12 ноября PS5 будет доступна на семи ключевых рынках: в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Во всем остальном мире консоль поступит в продажи 19 ноября.

Также в ноябре станет доступна линейка аксессуаров нового поколения. Цена контроллера DualSense $69,99.

Сама PlayStation 5 представлена в двух вариантах: Digital Edition без привода для физических носителей за $399 и PS5 с дисководом за $499.

Предзаказ игровой консоли уже доступен в некоторых магазинах.

Справка: Новая консоль от Microsoft, которая поступит в продажу 10 ноября будет стоить $299 и $499.

 
 

Что предшествовало: По словам источников Bloomberg, Sony снизила прогноз производства PlayStation 5 из-за проблем с компонентами.

Напомним: 13 июня компания Sony провела презентацию, где показала игровую консоль нового поколения PlayStation 5 и аксессуары к ней.

Николай Донев, УП
Темы: Япония


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