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Лукашенко відібрав дипломатичні ранги в трьох послів Білорусі  

Четвер, 17 вересня 2020, 08:40

Виконувач обов’язків президента Білорусі Олександр Лукашенко звільнив трьох послів Білорусі і позбавив їх дипломатичного рангу за те, що вони стали на бік опозиції.

Джерело: "Белта", "Радіо Свобода"

Деталі: Лукашенко позбавив дипломатичного рангу колишнього посла Білорусі у Франції та Польщі, а нині члена президії опозиційної Координаційної ради країни Павла Латушка, а також колишнього посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещеню – за дії, "які ганьблять державну (дипломатичну) службу".

Крім того, Лукашенко звільнив посла Білорусі в Латвії Василя Марковича і позбавив його дипломатичного рангу "за неналежне виконання посадових обов’язків".

Павло Латушко, який раніше також був міністром культури Білорусі, зараз перебуває в Литві, як і опозиційна лідерка Світлана Тихановська. Лукашенко заявив, що Латушко, перейшовши на бік опозиції, перетнув червону лінію і відповість за законом.

Ігор Лещеня одним із перших підтримав учасників акцій проти фальсифікації результатів виборів і закликав покласти край насильству силовиків. Пізніше він подав заяву про відставку.

Василь Маркович нещодавно був викликаний до МЗС Латвії для роз’яснення заяв Лукашенка про те, що протести в Білорусі фінансуються в тому числі з Риги.

Довідка: Координаційна рада опозиції створена з ініціативи колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Її метою заявлено перехід влади в країні, де після президентських виборів 9 серпня тривають багатотисячні протести проти оголошеної ЦВК перемоги Лукашенка.

На цей момент майже всі члени президії ради або затримані, або перебувають за межами Білорусі.



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