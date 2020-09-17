Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко відібрав дипломатичні ранги в трьох послів Білорусі  

Четвер, 17 вересня 2020, 08:40
Лукашенко відібрав дипломатичні ранги в трьох послів Білорусі  

Виконувач обов’язків президента Білорусі Олександр Лукашенко звільнив трьох послів Білорусі і позбавив їх дипломатичного рангу за те, що вони стали на бік опозиції.

Джерело: "Белта", "Радіо Свобода"

Деталі: Лукашенко позбавив дипломатичного рангу колишнього посла Білорусі у Франції та Польщі, а нині члена президії опозиційної Координаційної ради країни Павла Латушка, а також колишнього посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещеню – за дії, "які ганьблять державну (дипломатичну) службу".

Крім того, Лукашенко звільнив посла Білорусі в Латвії Василя Марковича і позбавив його дипломатичного рангу "за неналежне виконання посадових обов’язків".

Павло Латушко, який раніше також був міністром культури Білорусі, зараз перебуває в Литві, як і опозиційна лідерка Світлана Тихановська. Лукашенко заявив, що Латушко, перейшовши на бік опозиції, перетнув червону лінію і відповість за законом.

Ігор Лещеня одним із перших підтримав учасників акцій проти фальсифікації результатів виборів і закликав покласти край насильству силовиків. Пізніше він подав заяву про відставку.

Василь Маркович нещодавно був викликаний до МЗС Латвії для роз’яснення заяв Лукашенка про те, що протести в Білорусі фінансуються в тому числі з Риги.

Довідка: Координаційна рада опозиції створена з ініціативи колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Її метою заявлено перехід влади в країні, де після президентських виборів 9 серпня тривають багатотисячні протести проти оголошеної ЦВК перемоги Лукашенка.

На цей момент майже всі члени президії ради або затримані, або перебувають за межами Білорусі.

Теми: ЛукашенкоБілорусьдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: