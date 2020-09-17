Лукашенко отобрал дипломатические ранги у трех послов Беларуси

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко уволил трех послов Беларуси и лишил их дипломатического ранга за то, что они стали на сторону оппозиции.

Источник: "Белта", "Радио Свобода"

Детали: Лукашенко лишил дипломатического ранга бывшего посла Беларуси во Франции и Польше, а ныне члена президиума оппозиционного Координационного совета страны Павла Латушко, а также бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню – за действия, "порочащие государственную (дипломатическую) службу".

Кроме того, Лукашенко уволил посла Беларуси в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Павел Латушко, который ранее также был министром культуры Беларуси, сейчас находится в Литве, как и оппозиционная лидер Светлана Тихановская. Лукашенко заявил, что Латушко, перейдя на сторону оппозиции, пересек красную линию и ответит по закону.

Игорь Лещеня одним из первых поддержал участников акций против фальсификации результатов выборов и призвал положить конец насилию силовиков. Позже он подал заявление об отставке.

Василий Маркович недавно был вызван в МИД Латвии для разъяснения заявлений Лукашенко о том, что протесты в Беларуси финансируются в том числе из Риги.

Справка: Координационный совет оппозиции создан по инициативе бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Его целью заявлена мирный переход власти в стране, где после президентских выборам 9 августа проходят акции протеста против объявленной ЦИК победы Лукашенко.

На данный момент почти все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.