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Житель Львівщини загинув від вибуху боєприпаса

Четвер, 17 вересня 2020, 09:40
Фото dostyp.com.ua

67-річний житель Львівської області загинув в результаті вибуху невстановленого вибухонебезпечного предмета.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА

Дослівно: "Внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом (намагався розрізати) від вибуху загинув на місці житель села Цитуля".

Деталі: Інцидент стався близько першої години дня 16 вересня в селі Кунин Жовківського району.

Триває слідство. 

Теми: Львівщинавибух


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