Житель Львівщини загинув від вибуху боєприпаса
Четвер, 17 вересня 2020, 09:40
67-річний житель Львівської області загинув в результаті вибуху невстановленого вибухонебезпечного предмета.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА
Дослівно: "Внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом (намагався розрізати) від вибуху загинув на місці житель села Цитуля".
Деталі: Інцидент стався близько першої години дня 16 вересня в селі Кунин Жовківського району.
Триває слідство.