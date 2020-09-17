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Житель Львовской области погиб от взрыва боеприпаса

Четверг, 17 сентября 2020, 09:40

67-летний житель Львовской области погиб в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА

Дословно: "Вследствие неосторожного поведения со взрывоопасным предметом (пытался разрезать) от взрыва погиб на месте житель села Цитуля".

Детали: Инцидент произошел около часа дня 16 сентября в селе Кунын Жовковского района.

Ведется следствие.

Темы: Львовщинавзрыв


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