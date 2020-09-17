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Смоленська катастрофа: Польща домагатиметься арешту трьох російських диспетчерів

Четвер, 17 вересня 2020, 10:26

Через понад три роки після зміни характеру звинувачень у справі Смоленської катастрофи польська прокуратура подала до суду клопотання про тимчасовий арешт трьох диспетчерів, які перебували на службі 10 квітня 2010 року в аеропорту Смоленська.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.

Слідча група № 1 в Національній прокуратурі звернулася до окружного суду Варшави-Мокотув з клопотанням про тимчасовий арешт трьох диспетчерів, які виконували в 2010 році службу в аеропорту Смоленськ-Сєвєрний, повідомила речниця національної прокуратури Ева Бялік.  Йдеться про Павла П., Віктора Р. і полковника Ніколая К., колишнього командира аеродрому.

Це перший крок до оголошення диспетчерів у міжнародний розшук. Після можливого винесення судом постанови про тимчасовий арешт слідчі зможуть вжити заходів до їх затримання.

"Звинувачення, пред'явлені диспетчерам, стосуються умисного заподіяння авіакатастрофи, що спричинило загибель багатьох людей", - заявила Ева Бялік.

У квітні 2017 року прокуратура винесла постанову про зміну звинувачень, що були висунуті в 2015 році російським диспетчерам, – з ненавмисного заподіяння катастрофи на умисні дії, які призвели до катастрофи.

Прокурори припустили, що підозрювані, дозволивши зниження літака і пробний підхід до посадки, передбачали, що може статися катастрофа, і погодилися на неї.

У лютому 2016 року Росія відмовила Польщі у вчиненні дій, пов'язаних з висуненням звинувачень, двом диспетчерам.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився польский літак Ту-154.

У катастрофі загинуло 96 осіб, зокрема президент Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Теми: ПольщаРосія
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