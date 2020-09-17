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Лукашенко позбавив дипломатичного рангу трьох послів Білорусі

Четвер, 17 вересня 2020, 10:26

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, позбавив трьох послів дипломатичного рангу за підтримку опозиції. 

Відповідні укази Лукашенко підписав 16 вересня, повідомили БЕЛТА у його пресслужбі.

Павло Латушко та Ігор Лещеня були позбавлені дипломатичного звання надзвичайного і повноважного посла у зв'язку з вчиненням дій, що ганьблять державну дипломатичну службу.

Іншим указом Лукашенко звільнив Василя Марковича з посади посла в Латвії та позбавив його дипломатичного звання за неналежне виконання службових обов'язків.

Колишній посол та колишній міністр культури Павло Латушко нещодавно увійшов до президії опозиційної Координаційної ради, пише "Радіо Свобода".

Колишній посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня закликав припинити насильство в Білорусі.

Посла Василя Марковича викликали до латвійського МЗС, щоб пояснити заяви Лукашенко про те, що протести в Білорусі фінансуються, зокрема, з Латвії.

Координаційна рада опозиції створена з ініціативи колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Майже всі члени президії ради або затримані, або перебувають за межами Білорусі.

Як повідомлялося, Європарламент готує резолюцію, у якій заявить про  невизнання результатів президенських виборів у Білорусі та запропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу.

Теми: ЛукашенкоБілорусь


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