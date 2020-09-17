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Смоленская катастрофа: Польша будет добиваться ареста трех российских диспетчеров

Четверг, 17 сентября 2020, 10:26

Через три года после изменения характера обвинений по делу Смоленской катастрофы польская прокуратура подала в суд ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые находились на службе 10 апреля 2010 года в аэропорту Смоленска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

Следственная группа № 1 в Национальной прокуратуре обратилась в окружной суд Варшавы-Мокотув с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, которые выполняли в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный, сообщила пресс-секретарь национальной прокуратуры Эва Бялик.  Речь идет о Павле П., Викторе Р. и полковнике Николае К., бывшем командире аэродрома.

Это первый шаг к объявлению диспетчеров в международный розыск. После возможного вынесения судом постановления о временном аресте следователи смогут принять меры к их задержанию.

"Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного причинения авиакатастрофы, повлекшего гибель многих людей", - заявила Эва Бялик.

В апреле 2017 года прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, что были выдвинуты в 2015 году российским диспетчерам, – с непреднамеренного причинения катастрофы на умышленные действия, которые привели к катастрофе.

Прокуроры предположили, что подозреваемые, разрешив снижение самолета и пробный подход к посадке, предсказывали, что может произойти катастрофа, и согласились на нее.

В феврале 2016 года Россия отказала Польше в совершении действий, связанных с выдвижением обвинения двум диспетчерам.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный", что под Смоленском разбился польский самолет Ту-154.

В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Темы: ПольшаРосcия


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