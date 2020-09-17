Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Тернопольщине уволили прокурора, который устроил пир на работе и обещал "#бать" подчиненных

Четверг, 17 сентября 2020, 10:33

В Тернопольской области после нескольких дней в должности уволили прокурора Николая Петришина за пьянку на рабочем месте и несоответствующее поведение.

Источник: ЦПК, Facebook-страница нардепа "Слуги народа" Игоря Василива

Дословно ЦПК: "14 сентября прокурором Тернопольской области стал 30-летний Николай Петрушин. В первый же день прокурор устроил пир, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "еб*ты как тупых свиней".

Детали: 15 сентября Петрушин заявил, что никакого пира не было и что он ничего не употреблял.

Нардеп из Тернопольщины Васильев сообщил, что во время заседания Рады 15 сентября разговаривал с генпрокурором Ириной Венедиктовой об "этом нездоровом влечение к животным и к "забухать".

По словам Василива, Венедиктова пообещала разобраться.

16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии генпрокуратуры. Петрушину рекомендовали подать в отставку.

Официальная причина увольнения - это недоразумение с коллегами, а неформальная - пьянка на рабочем месте и неподходящее поведение.

Отмечается, что у прокурора за последние годы появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля.

Многочисленное состояние он объяснил так: "У меня красивая жена, она занимается бизнесом".

Украинская правда
Темы: прокуратураТернопольская областьОфис генпрокурора


powered by lun.ua
Главное сегодня

Венедиктова подписала ходатайство об аресте Юрченко

Зеленский требует больше показательных "посадок": Брал взятку – сядешь

Более 3,5 тысячи больных COVID-19 за сутки, Харьковщина – антилидер

Самолет с Кернесом на борту вылетел в Германию – СМИ

Новости 16 сентября: кандидаты на местных выборах, конституционность НАБУ

КСУ признал некоторые положения закона о НАБУ неконституционными

Все новости...
прокуратура
Суд вынес приговор "минеру", который сорвал сотню судебных заседаний в Киеве
Пособнику оккупантов, который задерживал украинцев под Судаком, объявили подозрение
Прокуратуру Львовской области возглавил 35-летний прокурор
Последние новости
11:40
фотоДесантное судно Yuma ВМС США вошло в Черное море
11:38
Курс валют на 17 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:29
Новый протест в Беларуси: независимые СМИ выходят без фотографий
11:20
Отчисленным в Беларуси студентам обещают помощь с поступлением в Украине  
11:18
РФ специально изменит Налоговый кодекс, чтобы выдать кредит Беларуси
11:17
В Киеве за сутки СOVID-19 заболел 41 ребенок
11:01
В Европарламенте заявили о рисках для Украины из-за проблемного отбора главы САП
10:54
видео Бутылку со следами яда изъяли из гостиничного номера Навального в Томске – ФБК
10:52
В Украине усилят контроль за лекарственными средствами
10:44
У Зеленского хотят выделить 2 миллиарда на строительство аэропорта в Днепре
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!