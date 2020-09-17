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На Тернопольщине уволили прокурора, который устроил пир на работе и обещал "#бать" подчиненных

Четверг, 17 сентября 2020, 10:33
На Тернопольщине уволили прокурора, который устроил пир на работе и обещал #бать подчиненных

В Тернопольской области после нескольких дней в должности уволили прокурора Николая Петришина за пьянку на рабочем месте и несоответствующее поведение.

Источник: ЦПК, Facebook-страница нардепа "Слуги народа" Игоря Василива

Дословно ЦПК: "14 сентября прокурором Тернопольской области стал 30-летний Николай Петрушин. В первый же день прокурор устроил пир, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "еб*ты как тупых свиней".

Детали: 15 сентября Петрушин заявил, что никакого пира не было и что он ничего не употреблял.

Нардеп из Тернопольщины Васильев сообщил, что во время заседания Рады 15 сентября разговаривал с генпрокурором Ириной Венедиктовой об "этом нездоровом влечение к животным и к "забухать".

По словам Василива, Венедиктова пообещала разобраться.

16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии генпрокуратуры. Петрушину рекомендовали подать в отставку.

Официальная причина увольнения - это недоразумение с коллегами, а неформальная - пьянка на рабочем месте и неподходящее поведение.

Отмечается, что у прокурора за последние годы появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля.

Многочисленное состояние он объяснил так: "У меня красивая жена, она занимается бизнесом".

Украинская правда

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Темы: прокуратураТернопольская областьОфис генпрокурора
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