Степанов пояснив, як хворим на COVID-19 проголосувати на виборах

Громадяни України, які хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 чи мають підозру на коронавірус, зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома, якщо подадуть заявку до 23 жовтня включно.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання під час брифінгу

Деталі: Голову МОЗ запитали, чи зможуть проголосувати на місцевих виборах люди, яким встановили діагноз чи які мають підозру на нього

Пряма мова Степанова: "Звичайно, зможуть: це конституційне право будь-якої людини – голосувати, приймати участь у виборах.

Якщо людина перебуває з COVID-19, вона повинна звернутися до територіальної виборчої комісії – якщо мені не зраджує пам'ять, то до 20-ї години останньої п’ятниці перед днем голосування – і залишити заяву, що вона повинна проголосувати на дому у зв’язку з коронавірусною хворобою.

У день голосування приїде комісія "на дом". Звичайно, приїдуть у всіх засобах захисту – так, як це повинно бути".