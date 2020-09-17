Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов пояснил, как больным с COVID-19 проголосовать на выборах

Четверг, 17 сентября 2020, 10:33
Степанов пояснил, как больным с COVID-19 проголосовать на выборах

Граждане Украины, которые болеют коронавирусной болезнью COVID-19 или имеют подозрение на коронавирус, смогут проголосовать на местных выборах дома, если подадут заявку до 23 октября включительно.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопросы во время брифинга

Детали: Главу Минздрава спросили, смогут ли проголосовать на местных выборах люди, которым поставили диагноз или у которых есть подозрение на него.

Прямая речь Степанова: "Конечно, смогут: это конституционное право любого человека – голосовать, принимать участие в выборах.

Если человек находится с COVID-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии – если мне не изменяет память, то до 20-ти часов последней пятницы перед днем ​​голосования – и оставить заявление, что он должен проголосовать на дому в связи с коронавирусной болезнью.

В день голосования приедет комиссия на дом. Конечно, приедут во всех средствах защиты – так, как это должно быть".

Напомним: Местные выборы в Украине назначены на 25 октября – это последнее воскресенье октября.

Выборы пройдут в условиях адаптивного карантина из-за пандемии COVID-19.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыкоронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: