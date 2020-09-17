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Степанов пояснил, как больным с COVID-19 проголосовать на выборах

Четверг, 17 сентября 2020, 10:33

Граждане Украины, которые болеют коронавирусной болезнью COVID-19 или имеют подозрение на коронавирус, смогут проголосовать на местных выборах дома, если подадут заявку до 23 октября включительно.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопросы во время брифинга

Детали: Главу Минздрава спросили, смогут ли проголосовать на местных выборах люди, которым поставили диагноз или у которых есть подозрение на него.

Прямая речь Степанова: "Конечно, смогут: это конституционное право любого человека – голосовать, принимать участие в выборах.

Если человек находится с COVID-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии – если мне не изменяет память, то до 20-ти часов последней пятницы перед днем ​​голосования – и оставить заявление, что он должен проголосовать на дому в связи с коронавирусной болезнью.

В день голосования приедет комиссия на дом. Конечно, приедут во всех средствах защиты – так, как это должно быть".

Напомним: Местные выборы в Украине назначены на 25 октября – это последнее воскресенье октября.

Выборы пройдут в условиях адаптивного карантина из-за пандемии COVID-19.

Алена Рощенко, УП
Темы: виборыкоронавирусCovid-2019эпидемия


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