Новий протест у Білорусі: незалежні ЗМІ виходять без фотографій
Четвер, 17 вересня 2020, 11:29
17 вересня головні сторінки незалежних ЗМІ в Білорусі виходять без фотографій на знак солідарності з арештованими напередодні фотокореспондентами.
Джерело: "Радыё Свабода"
Деталі: Фотожурналістів Олександра Васюковича і Олександра Гридіна 16 вересня заарештували на 11 діб за "участь у несанкціонованому мітингу".
Свої професійні обов'язки вони виконували, висвітлюючи марш протесту "Марш героїв".
У четвер більше десятка ЗМІ в знак протесту супроводжують свої матеріали підписом "Тут мало бути фото, але зробити його нікому. Фоторепортерів у Білорусі відправляють за ґрати".