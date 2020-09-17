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Новий протест у Білорусі: незалежні ЗМІ виходять без фотографій

Четвер, 17 вересня 2020, 11:29
Новий протест у Білорусі: незалежні ЗМІ виходять без фотографій

17 вересня головні сторінки незалежних ЗМІ в Білорусі виходять без фотографій на знак солідарності з арештованими напередодні фотокореспондентами.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Фотожурналістів Олександра Васюковича і Олександра Гридіна 16 вересня заарештували на 11 діб за "участь у несанкціонованому мітингу".

 

Свої професійні обов'язки вони виконували, висвітлюючи марш протесту "Марш героїв".

У четвер більше десятка ЗМІ в знак протесту супроводжують свої матеріали підписом "Тут мало бути фото, але зробити його нікому. Фоторепортерів у Білорусі відправляють за ґрати".

 

Теми: БілорусьЗМІ
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