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Новый протест в Беларуси: независимые СМИ выходят без фотографий

Четверг, 17 сентября 2020, 11:29

17 сентября главные страницы независимых СМИ в Беларуси выходят без фотографий в знак солидарности с арестованными накануне фотокорреспондентами.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Фотожурналистов Александра Васюковича и Александра Гридина 16 сентября арестовали на 11 суток за "участие в несанкционированном митинге".

 

Свои профессиональные обязанности они исполняли, освещая марш протеста "Марш героев".

В четверг более десятка СМИ в знак протеста сопровождают свои материалы подписью "Тут должно было быть фото, но сделать его некому. Фоторепортеров в Беларуси отправляют за решетку".

 

Темы: БеларусьСМИ


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