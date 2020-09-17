Новый протест в Беларуси: независимые СМИ выходят без фотографий

17 сентября главные страницы независимых СМИ в Беларуси выходят без фотографий в знак солидарности с арестованными накануне фотокорреспондентами.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Фотожурналистов Александра Васюковича и Александра Гридина 16 сентября арестовали на 11 суток за "участие в несанкционированном митинге".

Свои профессиональные обязанности они исполняли, освещая марш протеста "Марш героев".

В четверг более десятка СМИ в знак протеста сопровождают свои материалы подписью "Тут должно было быть фото, но сделать его некому. Фоторепортеров в Беларуси отправляют за решетку".