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Десантне судно Yuma ВМС США увійшло у Чорне море

Четвер, 17 вересня 2020, 11:40

До Чорного моря у середу ввечері увійшло високошвидкісне десантне судно Військово-морського флоту США USNS Yuma (T-EPF-8).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Український мілітарний портал".

Судно, швидкісний катамаран, зайшло до чорноморської акваторії після ракетного есмінця військово-морського флоту США USS Roosevelt та корабля-розвідника HMS Enterprise Королівського ВМФ Великої Британії.

Минулого року судно Yuma двічі заходило до Одеси. Перший візит відбувся 29 червня 2019-го року перед початком міжнародних навчань SeaBreeze 2019, куди він доправив обладнання, спорядження та військову техніку американської сторони. Другий - 19 вересня 2019 року, мета цього візиту не повідомлялась.

Судна типу JHSV є багатоцільовими, що призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Щонайменше 4 кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань Кавказ-2020, які відбудуться наприкінці вересня.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що у навчаннях візьмуть участь близько 80 тисяч осіб.

Україна відповість на проведення російських навчань стратегічним командно-штабним навчанням "Об'єднані зусилля - 2020", що пройде з 22-го по 25 вересня. Вперше до проведення будуть залучені військові підрозділи країн-членів НАТО.



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