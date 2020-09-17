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Десантное судно Yuma ВМС США вошло в Черное море

Четверг, 17 сентября 2020, 11:40
Десантное судно Yuma ВМС США вошло в Черное море

К Черному морю в среду вечером вошло высокоскоростное десантное судно Военно-морского флота США USNS Yuma (T-EPF-8).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Судно, скоростной катамаран, зашло в черноморскую акваторию после ракетного эсминца военно-морского флота США USS Roosevelt и разведчика HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании.

В прошлом году судно Yuma дважды заходило в Одессу. Первый визит состоялся 29 июня 2019-го года перед началом международных учений SeaBreeze, куда оно доставило оборудования, снаряжение и военную технику американской стороны. Второй - 19 сентября 2019 года, цель этого визита не сообщалась.

Суда типа JHSV являются многоцелевыми, они предназначены для работы в мелководных портах и ​​фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники.

Не менее 4 кораблей НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений Кавказ-2020, которые состоятся в конце сентября.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в учениях примут участие около 80 000 человек.

Украина ответит на проведение российских учений стратегическими командно-штабными учениями "Объединенные усилия - 2020", которые пройдут с 22 по 25 сентября. Впервые к проведению будут привлечены военные подразделения стран-членов НАТО.

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