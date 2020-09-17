Зеленський відкрив масштабні військові навчання Rapid Trident

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті військових навчань Rapid Trident – 2020 у на Львівщині.

Джерело: виступ Зеленського в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, трансляція Офісу президента

Деталі: Зеленський сказав, що радий розпочати свій візит у Львівську область із відвідання Міжнародного центру миротворчості та безпеки, та привітав усіх із початком "наймасштабніших міжнародних навчань".

Президент зазначив, що повернення територій України і сильне військо – це його пріоритети.

Також Зеленський нагадав, що інтеграція в Північноатлантичний альянс (НАТО) є стратегічною ціллю України, тому потрібно максимально швидко досягти сумісності Збройних сил України з арміями держав Альянсу, а також активізувати реформи для отримання членства в НАТО.

Зеленський на відкритті навчань Rapid Trident – 2020 president.gov.ua

За словами українського лідера, навчання Rapid Trident-2020 – важливий крок на шляху до НАТО, вони мають підвищити рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів України, США та інших членів НАТО.

Довідка: У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (МЦМБ, відомий також як Яворівський військовий полігон) відбудуться українсько-американські командно-штабні навчання зі залученням військ Rapid Trident-2020 ("Швидкий Тризуб-2020").

За даними Міністерства оборони України, загалом до цих навчань буде залучено близько 4000 осіб: найчисельніші військові контингенти будуть від України та США, але також долучаються військовослужбовці з Німеччини, Данії, Румунії, Литви, Польщі, Канади та Великої Британії.

За сценарієм навчання, країна-агресор дестабілізує ситуацію в певному регіоні іншої держави і здійснює спробу окупувати її, а об’єднане угруповання військ союзницьких держав організовує оборону, звільняє окуповані території і проводить стабілізаційну операцію. Вагоме місце під час цього відводиться протидиверсійним та антитерористичним діям.

У цих навчаннях ширше залучать "Товариство Червоного Хреста України" для гуманітарних місій.

Крім того, Rapid Trident цього року розширить географію і вийде за межі України. У польському Любліні, де розташований штаб багатонаціональної Литовсько-польсько-української бригади, працюватиме штаб багатонаціональної дивізії, у координації з яким і виконуватиме завдання бригада на Львівщині.

Тренування будуть зв’язані віртуально і керовані з Центру імітаційного моделювання МЦМБ онлайн.

У навчанні братиме участь не лише колісна та гусенична військова техніка, а й армійська авіація.